«Трактор» анонсировал матч с «Металлургом» ремейком на фильм «Брат-2» с Дэдпулом

Пресс-служба челябинского «Трактора» анонсировала третий матч финальной серии Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом» ремейком на фильм «Брат-2» с Дэдпулом.

Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. После первого периода счет не открыт — 0:0.

После двух игр счет в серии ничейный 1-1.