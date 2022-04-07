«Трактор» и «Металлург» не забили в первом периоде

Завершился первый период третьего матча «Трактор» — «Металлург» финальной серии Восточной конференции.

В первом отрезке времени команды не забросили ни одной шайбы — 0:0.

Челябинская команда в первом периоде сделала 12 бросков в створ ворот соперника, а магнитогорский клуб — 9.

На данный момент счет в серии «Трактор» — «Металлург» ничейный 1-1. Четвертая игра пройдет в Челябинске 9 апреля.