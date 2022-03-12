Шестой матч серии плей-офф КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Москва начнется в 16.00

В субботу, 12 марта, «Северсталь» на своем льду примет московское «Динамо» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции. Начало игры — в 16.00 по московскому времени.

«Динамо» ведет в серии 3-2. Бело-голубые проиграли на старте противостояния две игры, а затем победили три раза подряд.

Следить за матчем «Северсталь» — «Динамо» Москва вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.