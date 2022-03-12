Денис Казанский: «Я против расширения РПЛ. А мораторий на вылет убьет интерес к оставшимся турам»

Новая рубрика «СЭ» — 15 вопросов о спорте и не только. Очередной герой — известный телекомментатор.

1 — Начнем с хоккея. Кто выиграет Кубок Гагарина?

— По первым трем матчам плей-офф безупречно выглядел «Авангард». Великолепный Грубец, мощнейшая оборона, элегантная атака... В то же время не ожидал настолько невнятной игры от «Ак Барса». Ведь для Дмитрия Квартальнова этот сезон в Казани определяющий. И вот так сразу улететь на 0:3... Но сейчас команда переворачивает серию. Просто преображение. Если победит в двух оставшихся встречах, обретет бешеный кураж и станет одним из основных претендентов на чемпионство.

Хотя «Магнитка» на «Востоке» смотрится здорово. Да и «Салават» на удивление в порядке. Между прочим, это первый клуб, выступающий в плей-офф без легионеров. Всем казалось, что держится Уфа исключительно на звене во главе с Гранлундом и вратаре Метсоле. Однако после их стремительного отъезда Томи Лямсе не запаниковал, а поскреб по сусекам и быстро слепил довольно крепкую команду. Кадейкин с Тихоновым сделали очень многое. Серия с «Трактором» будет шикарной!

На «Западе» выделяются два армейских коллектива. ЦСКА под ноль вынес «Локомотив», но с точки зрения игровой стилистики ничего нового мы не увидели. Сергей Федоров — это не про романтику. Он придерживается той же философии, что и его предшественник Игорь Никитин: строгая игра, заточенная на результат. В этой серии получилась идеальная машина.

Зато за СКА наблюдать приятно. Команда всегда нацелена на атаку. В КХЛ многие практикуют «тяжелый» хоккей, прикрываясь словом «системность». Что сильно бьет по зрелищности. А СКА и «Магнитка» — играющие команды. Приятно смотреть.

2 — Значит, из Романа Ротенберга получился приличный тренер?

— С одной стороны, все определяет результат. А с другой... Разве кто-то скажет, что Никитин — плохой тренер? Хотя и сгорел с «Локомотивом» 0:4. В данном случае мы говорим о конкретной серии. В матчах с минским «Динамо» Ротенберг объективно был очень хорош. Его команда играла ярко, в атаку, с соперником разобрались без особых проблем. Теперь посмотрим, что будет во втором раунде, где СКА встретится со «Спартаком».

3 — Какая команда в плей-офф вас восхитила?

— «Северсталь». Андрей Разин провел очень качественную работу. Впечатлило, как команда забрала у «Динамо» два московских матча. Как решила проблему Шипачева и первого звена. У «Северстали» есть и кураж, и грамотный план. То, что называется game management — управление игрой. Роскошная работа Разина!

Но «Динамо» по уровню индивидуального мастерства гораздо мощнее, потому и вернулось в серию, одержав три победы подряд. Ближайшая битва в субботу, в Череповце. Учитывая фантастическую поддержку трибун и запредельный настрой игроков «Северстали», наверное, все в этой паре решится в седьмом матче. Если череповчане дожмут динамовцев и выйдут в четвертьфинал, не удивлюсь.

4 — Главное разочарование плей-офф?

— «Локомотив». 0:4 — все-таки перебор. Да, у ЦСКА могучий состав, парни круто отработали эту серию. Но Ярославль вообще ничего не показал! Похоже, к такому ЦСКА Никитин оказался просто не готов. Все понимали, в какой хоккей будет играть «Локо» — тягучий, системный, никитинский. Пусть скучновато, зато стабильно набираешь очки. Но тут не было ни зрелищности, ни результата. От пары ЦСКА — «Локомотив» ждешь чего-то необычного. Как от «Авангарда» с «Ак Барсом». На «Востоке» получилось. На «Западе» — нет.

5 — Леонид Вайсфельд считает, что в Ярославле собраны игроки не для больших задач. Согласны?

— Нет! Тогда что говорить про ту же «Северсталь»? Про ХК МВД и «Атлант», которые в свое время доходили до финала Кубка Гагарина? А недавний пример «Лас-Вегаса» и в какой-то степени «Монреаля» прошлого сезона?

На мой взгляд, все зависит не столько от подбора хоккеистов, сколько от подготовки к конкретному матчу и стратегии. Здесь мы не увидели каких-то тренерских решений, которые могли бы перевернуть серию. «Локомотив» уступил без единого шанса. При этом не считаю, что ярославским руководителям нужно увольнять Никитина. Выгонять тренера после первого же неудачного плей-офф на основе всего лишь четырех матчей, мягко говоря, странновато.

6 — Главный вывод по итогам хоккейного финала Олимпиады-2022?

— Наверное, теперь все поняли, что мы должны распрощаться с иллюзиями. Я о силе нашей лиги. Мы же постоянно твердили, что она на втором месте после НХЛ. В каких-то компонентах — возможно. Но не по уровню мастерства.

Почему на Олимпиаде был дико скучный хоккей, построенный по принципу «биться-бороться»? Да потому что многие сборные состояли из игроков КХЛ. Где почти все команды заточены на результат. Его проще дать, когда выстраиваешь надежную игру в защите, не сильно заботясь об атаке. И уж точно не обращая внимания на зрелищность. Сейчас и в плей-офф это видим.

У нас очень мало тренеров, которые работают без серьезного давления со стороны руководства и могут получать удовольствие от хоккея. Думать не только о том, чтобы сохранить должность, но и о блеске в атаке, развитии молодых. В этом плане КХЛ провисает. Олимпиада всегда открывает новые имена. К сожалению, в Пекине такого не случилось. Кроме 17-летнего словака Слафковски, который сенсационно стал лучшим бомбардиром турнира, даже вспомнить некого.

7 — Для сборной России в этом составе серебряные медали — потолок?

— Да. Мы же в плей-офф прошли по тонкому льду. Сначала с датчанами в четвертьфинале, где спас Федотов. Потом со шведами. Если бы не классный гол Яковлева в серии буллитов, до победного броска Грицюка могли бы и не дотянуть. Ну а в финале финны действительно были лучше, понятней. За последние годы они выиграли всё. Юниорские турниры, молодежку, чемпионат мира. Так и нарисовалось их первое олимпийское золото.

8 — К Жамнову-тренеру у вас вопросы остались?

— Разумеется. Это нормально. Если говорить о вратарской бригаде, то здесь наш штаб сработал здорово. Федотова вообще можно назвать одним из открытий сезона. Вот с полевыми получилось хуже. Непонятная ситуация с Кузьменко. Не оправдавшая надежд ставка на Шипачева и Гусева. Вадим весь турнир отыграл бледновато, Никита выстрелил лишь в одном матче. Каких-то ярких связок мы так и не увидели. Разве что Ткачев с Грицюком выглядели неплохо. Нет претензий и к третьему звену, где играли Воронков, Карнаухов и Слепышев. Но этого мало! Нельзя сказать, что сборная прибавляла с каждым матчем.

Еще вопрос — почему на премьере тренерского штаба на Кубке Первого канала был один хоккей, а здесь совсем другой? Групповая стадия на Олимпиаде в Пекине — это же, по сути, собрание сочинений товарищеских матчей. Возможность для творчества. Но...

В любом случае я бы хотел поддержать Жамнова и его штаб. Интересно посмотреть, что будет дальше. Связка Жамнов — Ковальчук — точно про хоккей.

9 — Давайте о футболе. РПЛ хотят расширить до 18 команд и объявить мораторий на вылет в этом сезоне. Одобряете?

— Нет! Мораторий убьет интерес к оставшимся десяти турам. Они будут просто ни о чем! А ведь в борьбе за выживание тоже могут быть сенсации, за этим всегда любопытно наблюдать.

Не вижу необходимости и в призывах увеличить РПЛ до 18 команд. У нас и раньше регулярно возникали сложности с финансированием футбольных клубов. В нынешних экономических условиях риски возрастают вдвойне. А самое главное, уровень РПЛ моментально упадет! Качество футбола в лиге напрямую зависит от мастерства игроков, а не от количества участников. Расширение тут точно не поможет.

10 — Кто-то помешает «Зениту» в четвертый раз подряд стать чемпионом?

— Вряд ли для петербуржцев где-то приготовлена банановая кожура, на которой они поскользнутся. Проиграть «Зенит» может только сам себе. К чему пока абсолютно нет предпосылок. Команда сбалансирована, уверенно набирает очки и движется к очередному золоту. Есть стабильность! А вот остальные клубы, которые могли бы вклиниться в чемпионскую гонку, из года в год трясет. Имею в виду «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар». «Зенит» на их фоне — образец спокойствия.

11 — Как полагаете, получится у Паоло Ваноли в «Спартаке»?

— «Спартак» — такой клуб, где сложно что-то прогнозировать. Он же все время в турбулентности. Назначения и Руя Витории, и Паоло Ваноли носят экспериментальный характер. Только-только у португальца все наладилось, стало понятно, в каком направлении развивается команда, и тут бах — увольнение. Пришел итальянец. Да еще никогда не работавший главным. По двум матчам делать выводы неправильно. Если с «Динамо» была качественная игра, то с ЦСКА... Не то. Но это нормально, учитывая недавнюю смену декораций.

12 — Кто сегодня лучший комментатор на ТВ?

— Это вопрос из серии «Кто ваш любимый актер?» Вот как выбрать лучшего между Леоновым, Мироновым, Абдуловым, Янковским, Папановым и Басилашвили? Ну невозможно! То же самое с комментаторами. Здесь все сводится исключительно к категории «нравится» — «не нравится». Плюс есть важнейший фактор — стабильность. Если отталкиваться от нее, первым на ум приходит Елагин.

Он всегда интересен, обладает фирменным почерком, невероятно стабилен. У остальных замечательные репортажи чередуются с менее яркими. А Викторыч уже много лет работает на высочайшем уровне. Хотя в таком солидном возрасте трудно удерживать планку. Главное, ему абсолютно все равно, какой матч выпадает. С одинаковым блеском проведет и манчестерское дерби, и «Норвич» — «Уотфорд».

13 — Ваш самый обидный комментаторский прокол?

— Возьмем последнюю историю — с «крысиными лапками» в финале Олимпиады. Классический пример, когда кто-то что-то слышит, затем все переворачивается — и комментатора начинают обвинять бог знает в чем, приписывая то, что он не говорил. Многие коллеги уже через это прошли. Теперь и я обжегся. Что ж, хороший урок.

14 — Если бы можно было вернуть все назад — закончили бы репортаж иначе?

— Ну почему? Фраза-то нормальная. Отсыл к Юрию Полякову и его роману «Козленок в молоке». Я ведь просто уходил от штампов. Мог прикрыться: «От нас отвернулась удача». Но это не мое. Другое дело, что потом слова извратили, убили контекст. Впрочем, и с себя вины не снимаю. Нужно было поиграть интонацией, сделать по-настоящему актерскую паузу. Вот тогда никаких недомолвок бы не возникло.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Жутко бесят люди, которые в общественном транспорте не снимают рюкзак, всех задевают. Еще с детства не люблю молоко. Ну а третье... Раздражает собственная непунктуальность. Стараюсь с этим бороться, но пока не очень-то получается. А если уж совсем честно — проигрываю в одну калитку.