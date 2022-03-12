Денис Казанский: «Я против расширения РПЛ. А мораторий на вылет убьет интерес к оставшимся турам»
1 — Начнем с хоккея. Кто выиграет Кубок Гагарина?
— По первым трем матчам плей-офф безупречно выглядел «Авангард». Великолепный Грубец, мощнейшая оборона, элегантная атака... В то же время не ожидал настолько невнятной игры от «Ак Барса». Ведь для Дмитрия Квартальнова этот сезон в Казани определяющий. И вот так сразу улететь на 0:3... Но сейчас команда переворачивает серию. Просто преображение. Если победит в двух оставшихся встречах, обретет бешеный кураж и станет одним из основных претендентов на чемпионство.
Хотя «Магнитка» на «Востоке» смотрится здорово. Да и «Салават» на удивление в порядке. Между прочим, это первый клуб, выступающий в плей-офф без легионеров. Всем казалось, что держится Уфа исключительно на звене во главе с Гранлундом и вратаре Метсоле. Однако после их стремительного отъезда Томи Лямсе не запаниковал, а поскреб по сусекам и быстро слепил довольно крепкую команду. Кадейкин с Тихоновым сделали очень многое. Серия с «Трактором» будет шикарной!
На «Западе» выделяются два армейских коллектива. ЦСКА под ноль вынес «Локомотив», но с точки зрения игровой стилистики ничего нового мы не увидели. Сергей Федоров — это не про романтику. Он придерживается той же философии, что и его предшественник Игорь Никитин: строгая игра, заточенная на результат. В этой серии получилась идеальная машина.
Зато за СКА наблюдать приятно. Команда всегда нацелена на атаку. В КХЛ многие практикуют «тяжелый» хоккей, прикрываясь словом «системность». Что сильно бьет по зрелищности. А СКА и «Магнитка» — играющие команды. Приятно смотреть.
2 — Значит, из Романа Ротенберга получился приличный тренер?
— С одной стороны, все определяет результат. А с другой... Разве кто-то скажет, что Никитин — плохой тренер? Хотя и сгорел с «Локомотивом» 0:4. В данном случае мы говорим о конкретной серии. В матчах с минским «Динамо» Ротенберг объективно был очень хорош. Его команда играла ярко, в атаку, с соперником разобрались без особых проблем. Теперь посмотрим, что будет во втором раунде, где СКА встретится со «Спартаком».
3 — Какая команда в плей-офф вас восхитила?
— «Северсталь». Андрей Разин провел очень качественную работу. Впечатлило, как команда забрала у «Динамо» два московских матча. Как решила проблему Шипачева и первого звена. У «Северстали» есть и кураж, и грамотный план. То, что называется game management — управление игрой. Роскошная работа Разина!
Но «Динамо» по уровню индивидуального мастерства гораздо мощнее, потому и вернулось в серию, одержав три победы подряд. Ближайшая битва в субботу, в Череповце. Учитывая фантастическую поддержку трибун и запредельный настрой игроков «Северстали», наверное, все в этой паре решится в седьмом матче. Если череповчане дожмут динамовцев и выйдут в четвертьфинал, не удивлюсь.
4 — Главное разочарование плей-офф?
— «Локомотив». 0:4 — все-таки перебор. Да, у ЦСКА могучий состав, парни круто отработали эту серию. Но Ярославль вообще ничего не показал! Похоже, к такому ЦСКА Никитин оказался просто не готов. Все понимали, в какой хоккей будет играть «Локо» — тягучий, системный, никитинский. Пусть скучновато, зато стабильно набираешь очки. Но тут не было ни зрелищности, ни результата. От пары ЦСКА — «Локомотив» ждешь чего-то необычного. Как от «Авангарда» с «Ак Барсом». На «Востоке» получилось. На «Западе» — нет.
5 — Леонид Вайсфельд считает, что в Ярославле собраны игроки не для больших задач. Согласны?
— Нет! Тогда что говорить про ту же «Северсталь»? Про ХК МВД и «Атлант», которые в свое время доходили до финала Кубка Гагарина? А недавний пример «Лас-Вегаса» и в какой-то степени «Монреаля» прошлого сезона?
На мой взгляд, все зависит не столько от подбора хоккеистов, сколько от подготовки к конкретному матчу и стратегии. Здесь мы не увидели каких-то тренерских решений, которые могли бы перевернуть серию. «Локомотив» уступил без единого шанса. При этом не считаю, что ярославским руководителям нужно увольнять Никитина. Выгонять тренера после первого же неудачного плей-офф на основе всего лишь четырех матчей, мягко говоря, странновато.
6 — Главный вывод по итогам хоккейного финала Олимпиады-2022?
— Наверное, теперь все поняли, что мы должны распрощаться с иллюзиями. Я о силе нашей лиги. Мы же постоянно твердили, что она на втором месте после НХЛ. В каких-то компонентах — возможно. Но не по уровню мастерства.
Почему на Олимпиаде был дико скучный хоккей, построенный по принципу «биться-бороться»? Да потому что многие сборные состояли из игроков КХЛ. Где почти все команды заточены на результат. Его проще дать, когда выстраиваешь надежную игру в защите, не сильно заботясь об атаке. И уж точно не обращая внимания на зрелищность. Сейчас и в плей-офф это видим.
У нас очень мало тренеров, которые работают без серьезного давления со стороны руководства и могут получать удовольствие от хоккея. Думать не только о том, чтобы сохранить должность, но и о блеске в атаке, развитии молодых. В этом плане КХЛ провисает. Олимпиада всегда открывает новые имена. К сожалению, в Пекине такого не случилось. Кроме 17-летнего словака Слафковски, который сенсационно стал лучшим бомбардиром турнира, даже вспомнить некого.
7 — Для сборной России в этом составе серебряные медали — потолок?
— Да. Мы же в плей-офф прошли по тонкому льду. Сначала с датчанами в четвертьфинале, где спас Федотов. Потом со шведами. Если бы не классный гол Яковлева в серии буллитов, до победного броска Грицюка могли бы и не дотянуть. Ну а в финале финны действительно были лучше, понятней. За последние годы они выиграли всё. Юниорские турниры, молодежку, чемпионат мира. Так и нарисовалось их первое олимпийское золото.
8 — К Жамнову-тренеру у вас вопросы остались?
— Разумеется. Это нормально. Если говорить о вратарской бригаде, то здесь наш штаб сработал здорово. Федотова вообще можно назвать одним из открытий сезона. Вот с полевыми получилось хуже. Непонятная ситуация с Кузьменко. Не оправдавшая надежд ставка на Шипачева и Гусева. Вадим весь турнир отыграл бледновато, Никита выстрелил лишь в одном матче. Каких-то ярких связок мы так и не увидели. Разве что Ткачев с Грицюком выглядели неплохо. Нет претензий и к третьему звену, где играли Воронков, Карнаухов и Слепышев. Но этого мало! Нельзя сказать, что сборная прибавляла с каждым матчем.
Еще вопрос — почему на премьере тренерского штаба на Кубке Первого канала был один хоккей, а здесь совсем другой? Групповая стадия на Олимпиаде в Пекине — это же, по сути, собрание сочинений товарищеских матчей. Возможность для творчества. Но...
В любом случае я бы хотел поддержать Жамнова и его штаб. Интересно посмотреть, что будет дальше. Связка Жамнов — Ковальчук — точно про хоккей.
9 — Давайте о футболе. РПЛ хотят расширить до 18 команд и объявить мораторий на вылет в этом сезоне. Одобряете?
— Нет! Мораторий убьет интерес к оставшимся десяти турам. Они будут просто ни о чем! А ведь в борьбе за выживание тоже могут быть сенсации, за этим всегда любопытно наблюдать.
Не вижу необходимости и в призывах увеличить РПЛ до 18 команд. У нас и раньше регулярно возникали сложности с финансированием футбольных клубов. В нынешних экономических условиях риски возрастают вдвойне. А самое главное, уровень РПЛ моментально упадет! Качество футбола в лиге напрямую зависит от мастерства игроков, а не от количества участников. Расширение тут точно не поможет.
10 — Кто-то помешает «Зениту» в четвертый раз подряд стать чемпионом?
— Вряд ли для петербуржцев где-то приготовлена банановая кожура, на которой они поскользнутся. Проиграть «Зенит» может только сам себе. К чему пока абсолютно нет предпосылок. Команда сбалансирована, уверенно набирает очки и движется к очередному золоту. Есть стабильность! А вот остальные клубы, которые могли бы вклиниться в чемпионскую гонку, из года в год трясет. Имею в виду «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар». «Зенит» на их фоне — образец спокойствия.
11 — Как полагаете, получится у Паоло Ваноли в «Спартаке»?
— «Спартак» — такой клуб, где сложно что-то прогнозировать. Он же все время в турбулентности. Назначения и Руя Витории, и Паоло Ваноли носят экспериментальный характер. Только-только у португальца все наладилось, стало понятно, в каком направлении развивается команда, и тут бах — увольнение. Пришел итальянец. Да еще никогда не работавший главным. По двум матчам делать выводы неправильно. Если с «Динамо» была качественная игра, то с ЦСКА... Не то. Но это нормально, учитывая недавнюю смену декораций.
12 — Кто сегодня лучший комментатор на ТВ?
— Это вопрос из серии «Кто ваш любимый актер?» Вот как выбрать лучшего между Леоновым, Мироновым, Абдуловым, Янковским, Папановым и Басилашвили? Ну невозможно! То же самое с комментаторами. Здесь все сводится исключительно к категории «нравится» — «не нравится». Плюс есть важнейший фактор — стабильность. Если отталкиваться от нее, первым на ум приходит Елагин.
Он всегда интересен, обладает фирменным почерком, невероятно стабилен. У остальных замечательные репортажи чередуются с менее яркими. А Викторыч уже много лет работает на высочайшем уровне. Хотя в таком солидном возрасте трудно удерживать планку. Главное, ему абсолютно все равно, какой матч выпадает. С одинаковым блеском проведет и манчестерское дерби, и «Норвич» — «Уотфорд».
13 — Ваш самый обидный комментаторский прокол?
— Возьмем последнюю историю — с «крысиными лапками» в финале Олимпиады. Классический пример, когда кто-то что-то слышит, затем все переворачивается — и комментатора начинают обвинять бог знает в чем, приписывая то, что он не говорил. Многие коллеги уже через это прошли. Теперь и я обжегся. Что ж, хороший урок.
14 — Если бы можно было вернуть все назад — закончили бы репортаж иначе?
— Ну почему? Фраза-то нормальная. Отсыл к Юрию Полякову и его роману «Козленок в молоке». Я ведь просто уходил от штампов. Мог прикрыться: «От нас отвернулась удача». Но это не мое. Другое дело, что потом слова извратили, убили контекст. Впрочем, и с себя вины не снимаю. Нужно было поиграть интонацией, сделать по-настоящему актерскую паузу. Вот тогда никаких недомолвок бы не возникло.
15 — Три «не люблю» на ваш выбор.
— Жутко бесят люди, которые в общественном транспорте не снимают рюкзак, всех задевают. Еще с детства не люблю молоко. Ну а третье... Раздражает собственная непунктуальность. Стараюсь с этим бороться, но пока не очень-то получается. А если уж совсем честно — проигрываю в одну калитку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7