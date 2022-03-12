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Денис Казанский: «Я против расширения РПЛ. А мораторий на вылет убьет интерес к оставшимся турам»

Комментатор Казанский объяснил, почему выступает против расширения РПЛ и назвал фаворита Кубка Гагарина
Александр Кружков
Обозреватель
2 мая 2021 года. Химки. «Химки» — «Урал» — 1:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Новая рубрика «СЭ» — 15 вопросов о спорте и не только. Очередной герой — известный телекомментатор.

1 — Начнем с хоккея. Кто выиграет Кубок Гагарина?

— По первым трем матчам плей-офф безупречно выглядел «Авангард». Великолепный Грубец, мощнейшая оборона, элегантная атака... В то же время не ожидал настолько невнятной игры от «Ак Барса». Ведь для Дмитрия Квартальнова этот сезон в Казани определяющий. И вот так сразу улететь на 0:3... Но сейчас команда переворачивает серию. Просто преображение. Если победит в двух оставшихся встречах, обретет бешеный кураж и станет одним из основных претендентов на чемпионство.

Хотя «Магнитка» на «Востоке» смотрится здорово. Да и «Салават» на удивление в порядке. Между прочим, это первый клуб, выступающий в плей-офф без легионеров. Всем казалось, что держится Уфа исключительно на звене во главе с Гранлундом и вратаре Метсоле. Однако после их стремительного отъезда Томи Лямсе не запаниковал, а поскреб по сусекам и быстро слепил довольно крепкую команду. Кадейкин с Тихоновым сделали очень многое. Серия с «Трактором» будет шикарной!

На «Западе» выделяются два армейских коллектива. ЦСКА под ноль вынес «Локомотив», но с точки зрения игровой стилистики ничего нового мы не увидели. Сергей Федоров — это не про романтику. Он придерживается той же философии, что и его предшественник Игорь Никитин: строгая игра, заточенная на результат. В этой серии получилась идеальная машина.

Зато за СКА наблюдать приятно. Команда всегда нацелена на атаку. В КХЛ многие практикуют «тяжелый» хоккей, прикрываясь словом «системность». Что сильно бьет по зрелищности. А СКА и «Магнитка» — играющие команды. Приятно смотреть.

10&nbsp;марта. Казань. &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; (Казань)&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; 4:3 ОТ. Самая жаркая серия плей-офф КХЛ — это угрозы и обвинения. Канадский тренер пугал соперника расправой!

2 — Значит, из Романа Ротенберга получился приличный тренер?

— С одной стороны, все определяет результат. А с другой... Разве кто-то скажет, что Никитин — плохой тренер? Хотя и сгорел с «Локомотивом» 0:4. В данном случае мы говорим о конкретной серии. В матчах с минским «Динамо» Ротенберг объективно был очень хорош. Его команда играла ярко, в атаку, с соперником разобрались без особых проблем. Теперь посмотрим, что будет во втором раунде, где СКА встретится со «Спартаком».

3 — Какая команда в плей-офф вас восхитила?

— «Северсталь». Андрей Разин провел очень качественную работу. Впечатлило, как команда забрала у «Динамо» два московских матча. Как решила проблему Шипачева и первого звена. У «Северстали» есть и кураж, и грамотный план. То, что называется game management — управление игрой. Роскошная работа Разина!

Но «Динамо» по уровню индивидуального мастерства гораздо мощнее, потому и вернулось в серию, одержав три победы подряд. Ближайшая битва в субботу, в Череповце. Учитывая фантастическую поддержку трибун и запредельный настрой игроков «Северстали», наверное, все в этой паре решится в седьмом матче. Если череповчане дожмут динамовцев и выйдут в четвертьфинал, не удивлюсь.

4 — Главное разочарование плей-офф?

— «Локомотив». 0:4 — все-таки перебор. Да, у ЦСКА могучий состав, парни круто отработали эту серию. Но Ярославль вообще ничего не показал! Похоже, к такому ЦСКА Никитин оказался просто не готов. Все понимали, в какой хоккей будет играть «Локо» — тягучий, системный, никитинский. Пусть скучновато, зато стабильно набираешь очки. Но тут не было ни зрелищности, ни результата. От пары ЦСКА — «Локомотив» ждешь чего-то необычного. Как от «Авангарда» с «Ак Барсом». На «Востоке» получилось. На «Западе» — нет.

Хоккеисты &laquo;Локомотива&raquo; в&nbsp;матче первого раунда плей-офф КХЛ. «Локомотив» снова провалился. Клубу нужна перезагрузка, он застрял в девяностых

5 — Леонид Вайсфельд считает, что в Ярославле собраны игроки не для больших задач. Согласны?

— Нет! Тогда что говорить про ту же «Северсталь»? Про ХК МВД и «Атлант», которые в свое время доходили до финала Кубка Гагарина? А недавний пример «Лас-Вегаса» и в какой-то степени «Монреаля» прошлого сезона?

На мой взгляд, все зависит не столько от подбора хоккеистов, сколько от подготовки к конкретному матчу и стратегии. Здесь мы не увидели каких-то тренерских решений, которые могли бы перевернуть серию. «Локомотив» уступил без единого шанса. При этом не считаю, что ярославским руководителям нужно увольнять Никитина. Выгонять тренера после первого же неудачного плей-офф на основе всего лишь четырех матчей, мягко говоря, странновато.

6 — Главный вывод по итогам хоккейного финала Олимпиады-2022?

— Наверное, теперь все поняли, что мы должны распрощаться с иллюзиями. Я о силе нашей лиги. Мы же постоянно твердили, что она на втором месте после НХЛ. В каких-то компонентах — возможно. Но не по уровню мастерства.

Почему на Олимпиаде был дико скучный хоккей, построенный по принципу «биться-бороться»? Да потому что многие сборные состояли из игроков КХЛ. Где почти все команды заточены на результат. Его проще дать, когда выстраиваешь надежную игру в защите, не сильно заботясь об атаке. И уж точно не обращая внимания на зрелищность. Сейчас и в плей-офф это видим.

У нас очень мало тренеров, которые работают без серьезного давления со стороны руководства и могут получать удовольствие от хоккея. Думать не только о том, чтобы сохранить должность, но и о блеске в атаке, развитии молодых. В этом плане КХЛ провисает. Олимпиада всегда открывает новые имена. К сожалению, в Пекине такого не случилось. Кроме 17-летнего словака Слафковски, который сенсационно стал лучшим бомбардиром турнира, даже вспомнить некого.

Вадим Шипачев, Павел Карнаухов, Егор Яковлев, Дмитрий Воронков. Трудно вспомнить, когда Россия играла так скучно и тоскливо. Нельзя убивать КХЛ ради сборной

7 — Для сборной России в этом составе серебряные медали — потолок?

— Да. Мы же в плей-офф прошли по тонкому льду. Сначала с датчанами в четвертьфинале, где спас Федотов. Потом со шведами. Если бы не классный гол Яковлева в серии буллитов, до победного броска Грицюка могли бы и не дотянуть. Ну а в финале финны действительно были лучше, понятней. За последние годы они выиграли всё. Юниорские турниры, молодежку, чемпионат мира. Так и нарисовалось их первое олимпийское золото.

8 — К Жамнову-тренеру у вас вопросы остались?

— Разумеется. Это нормально. Если говорить о вратарской бригаде, то здесь наш штаб сработал здорово. Федотова вообще можно назвать одним из открытий сезона. Вот с полевыми получилось хуже. Непонятная ситуация с Кузьменко. Не оправдавшая надежд ставка на Шипачева и Гусева. Вадим весь турнир отыграл бледновато, Никита выстрелил лишь в одном матче. Каких-то ярких связок мы так и не увидели. Разве что Ткачев с Грицюком выглядели неплохо. Нет претензий и к третьему звену, где играли Воронков, Карнаухов и Слепышев. Но этого мало! Нельзя сказать, что сборная прибавляла с каждым матчем.

Еще вопрос — почему на премьере тренерского штаба на Кубке Первого канала был один хоккей, а здесь совсем другой? Групповая стадия на Олимпиаде в Пекине — это же, по сути, собрание сочинений товарищеских матчей. Возможность для творчества. Но...

В любом случае я бы хотел поддержать Жамнова и его штаб. Интересно посмотреть, что будет дальше. Связка Жамнов — Ковальчук — точно про хоккей.

Алексей Жамнов и&nbsp;хоккеисты сборной России. Почему мы были обязаны выиграть Олимпиаду? У финнов тренер работает четыре года, у нас — меняется каждый сезон

9 — Давайте о футболе. РПЛ хотят расширить до 18 команд и объявить мораторий на вылет в этом сезоне. Одобряете?

— Нет! Мораторий убьет интерес к оставшимся десяти турам. Они будут просто ни о чем! А ведь в борьбе за выживание тоже могут быть сенсации, за этим всегда любопытно наблюдать.

Не вижу необходимости и в призывах увеличить РПЛ до 18 команд. У нас и раньше регулярно возникали сложности с финансированием футбольных клубов. В нынешних экономических условиях риски возрастают вдвойне. А самое главное, уровень РПЛ моментально упадет! Качество футбола в лиге напрямую зависит от мастерства игроков, а не от количества участников. Расширение тут точно не поможет.

10 — Кто-то помешает «Зениту» в четвертый раз подряд стать чемпионом?

— Вряд ли для петербуржцев где-то приготовлена банановая кожура, на которой они поскользнутся. Проиграть «Зенит» может только сам себе. К чему пока абсолютно нет предпосылок. Команда сбалансирована, уверенно набирает очки и движется к очередному золоту. Есть стабильность! А вот остальные клубы, которые могли бы вклиниться в чемпионскую гонку, из года в год трясет. Имею в виду «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар». «Зенит» на их фоне — образец спокойствия.

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11 — Как полагаете, получится у Паоло Ваноли в «Спартаке»?

— «Спартак» — такой клуб, где сложно что-то прогнозировать. Он же все время в турбулентности. Назначения и Руя Витории, и Паоло Ваноли носят экспериментальный характер. Только-только у португальца все наладилось, стало понятно, в каком направлении развивается команда, и тут бах — увольнение. Пришел итальянец. Да еще никогда не работавший главным. По двум матчам делать выводы неправильно. Если с «Динамо» была качественная игра, то с ЦСКА... Не то. Но это нормально, учитывая недавнюю смену декораций.

12 — Кто сегодня лучший комментатор на ТВ?

— Это вопрос из серии «Кто ваш любимый актер?» Вот как выбрать лучшего между Леоновым, Мироновым, Абдуловым, Янковским, Папановым и Басилашвили? Ну невозможно! То же самое с комментаторами. Здесь все сводится исключительно к категории «нравится» — «не нравится». Плюс есть важнейший фактор — стабильность. Если отталкиваться от нее, первым на ум приходит Елагин.

Он всегда интересен, обладает фирменным почерком, невероятно стабилен. У остальных замечательные репортажи чередуются с менее яркими. А Викторыч уже много лет работает на высочайшем уровне. Хотя в таком солидном возрасте трудно удерживать планку. Главное, ему абсолютно все равно, какой матч выпадает. С одинаковым блеском проведет и манчестерское дерби, и «Норвич» — «Уотфорд».

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13 — Ваш самый обидный комментаторский прокол?

— Возьмем последнюю историю — с «крысиными лапками» в финале Олимпиады. Классический пример, когда кто-то что-то слышит, затем все переворачивается — и комментатора начинают обвинять бог знает в чем, приписывая то, что он не говорил. Многие коллеги уже через это прошли. Теперь и я обжегся. Что ж, хороший урок.

14 — Если бы можно было вернуть все назад — закончили бы репортаж иначе?

— Ну почему? Фраза-то нормальная. Отсыл к Юрию Полякову и его роману «Козленок в молоке». Я ведь просто уходил от штампов. Мог прикрыться: «От нас отвернулась удача». Но это не мое. Другое дело, что потом слова извратили, убили контекст. Впрочем, и с себя вины не снимаю. Нужно было поиграть интонацией, сделать по-настоящему актерскую паузу. Вот тогда никаких недомолвок бы не возникло.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Жутко бесят люди, которые в общественном транспорте не снимают рюкзак, всех задевают. Еще с детства не люблю молоко. Ну а третье... Раздражает собственная непунктуальность. Стараюсь с этим бороться, но пока не очень-то получается. А если уж совсем честно — проигрываю в одну калитку.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Футбол
Хоккей
КХЛ
РПЛ
0
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Нынешний «Локо» слабее ЦСКА. В одном матче он способен обыграть армейцев, но оказаться выше в итоговой таблице — нет
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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