Суд зарегистрировал материалы по обращению об отмене призыва Федотова

Всеволожский городской суд Ленинградской области зарегистрировал иск об отмене решения о призыве в армию хоккеиста сборной России Ивана Федотова, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Пономарев.

«Всеволожский городской суд зарегистрировал материалы. Мы просим отменить решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о прохождении срочной службы», — рассказал Пономарев.

1 июля Иван был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

В начале мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.