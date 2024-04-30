«Динамо» объявило об уходе Миронова

«Динамо» объявило об уходе защитника Андрея Миронова.

«Хоккеист принял решение отклонить контрактное предложение бело-голубых и бросить себе новый вызов в карьере», — говорится в сообщении клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что Миронов перейдет в «Спартак».

В сезоне-2023/24 29-летний защитник провел 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) очко. В Кубке Гагарина на его счету 10 матчей.

Всего Миронов провел за «Динамо» в КХЛ 644 матча и набрал 173 (43+130) очка.