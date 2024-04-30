Терещенко назвал лучшего тренера сезона в КХЛ

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко назвал лучшего тренера по итогам сезона КХЛ.

«Из тренеров, разумеется, выделяется Андрей Владимирович Разин. Он создал команду и сразу привел ее к чемпионству. Поэтому я бы с уверенностью назвал Разина тренером этого сезона, он проделал отличную работу», — приводит слова Терещенко Legalbet.

«Металлург» в финале Кубка Гагарина в четырех матчах обыграл «Локомотив». Андрей Разин выиграл трофей в своем первом сезоне в «Магнитке».