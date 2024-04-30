«Ак Барс» продлил контракты с Быковым и Марченко

«Ак Барс» объявил о продлении контрактом с нападающим Максимом Быковым и защитником Алексеем Марченко.

21-летний Быков подписал соглашение до конца сезона-2025/26. В прошлом сезоне он набрал 3 (2+1) очка в 19 играх регулярного чемпионата НХЛ.

32-летний Марченко подписал однолетний контракт. В прошлом сезоне защитник сделал 2 голевые передачи в 20 играх.