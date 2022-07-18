«Куньлунь» отказался от участия в Кубке президента Казахстана

«Куньлунь» не примет участия в предсезонном турнире — Кубке президента Республики Казахстан, который пройдет во второй половине августа, информирует пресс-служба клуба.

Теперь за трофей будут бороться четыре команды: «Нефтехимик», «Автомобилист», «Металлург» и «Барыс».

Они сыграют в один круг, после чего будет определен победитель и призеры.