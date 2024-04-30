«Сибирь» объявила об уходе четыре игроков

«Сибирь» объявила об окончании действия контрактов четырех игроков.

Команду покинут вратарь Антон Худобин, защитник Зият Пайгин и нападающие Артем Михеев и Максим Марушев. Срок соглашений истекает 30 апреля.

37-летний Худобин в прошлом сезоне провел 5 матчей за клуб. На счету 29-летнего Пайгина 15 матчей за новосибирцев и 1 голевая передача. 28-летний Михеев провел в прошлом сезоне КХЛ 68 игр и набрал 19 (13+6) очков. У 25-летнего Марушева — 13 матчей.