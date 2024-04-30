«Трактор» продлил контракт с защитником Дроновым на два года

«Трактор» объявил о продлении контракта с защитником Григорием Дроновым на два года.

«Этот опыт вкупе с нужными «Трактору» игровыми качествами, безусловно, поможет организации в борьбе за самые высокие результаты», — цитирует пресс-служба клуба генерального менеджера Алексея Волкова.

26-летний Дронов в прошлом сезоне провел за челябинцев 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и сделал 6 голевых передач. В Кубке Гагарина на его счету 14 матчей и 3 (1+2) очка.