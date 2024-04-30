«Трактор» объявил об уходе Калинина, Антипина и Родуолда

«Трактор» объявил об уходе трех игроков.

Команду покинули нападающие Сергей Калинин и Джек Родуолд, и защитник Виктор Антипин.

В прошлом сезоне 33-летний Калинин провел 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 19 (4+15) очков. На счету 30-летнего канадца Родуолда 15 матчей и 5 (2+3) очков. 31-летний Антипин провел 55 игр и набрал 17 (4+13) очков.