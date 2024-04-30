Князев — о возможном выходе «Куньлуня» из КХЛ: «Никакой потери для лиги не будет»
Бывший нападающий «Спартака» Кирилл Князев рассказал, почему возможный выход «Куньлуня» из КХЛ никак не скажется на чемпионате.
«Для лиги никакой потери не будет. Что есть этот «Куньлунь», что его нет. Что своим существованием они дают для российского хоккея? Никакой пользы нет. Игроков не дают, зрелищность? Я поспорил бы. Китайский клуб играет в России, тоже сомнительно, непонятный проект. Для меня без разницы: есть «Куньлунь» или его нет», — приводит слова Князева Legalbet.
Китайский клуб выступает в лиге с 2016 года. После начала пандемии коронавируса «драконы» проводят домашние матчи в Мытищах.
Источник: Legalbet
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|24
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|68
|43
|25
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|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
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|90
|4
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|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
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|31
|82
|6
|Трактор
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|37
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|32
|36
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|68
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|10
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|21
|47
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
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|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2
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