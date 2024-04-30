Петров и Адамчук покинули «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил об уходе защитника Кирилла Адамчука и нападающего Кирилла Петрова.

«Благодарим за игру и самоотдачу, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

29-летний Адамчук в прошлом сезоне провел за казанцев 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (0+4) очка. На счету 34-летнего Петрова — 50 игр и 15 (3+12) очков.