«Сочи» объявил об уходе главного тренера Кокорева

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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Стороны приняли решение не продлевать контракт, который истекает 30 апреля.

45-летний специалист возглавлял «Сочи» с января 2023 года.

Также клуб покинули ассистент главного тренера Александр Гольц и тренер по физподготовке Николай Пронин.

По итогам сезона-2023/24 ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Сочи» набрал 53 очка и занял 10-е место в таблице Западной конференции.