Заварухин назвал матчи между «Автомобилистом» и СКА в плей-офф плюсом для КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отметил, что возможность проведения финала серий плей-офф КХЛ между командами разных конференций пошла на пользу как болельщикам, так и самой лиге.

В сезоне-2023/24 со второго раунда Кубка Гагарина команды из Западной и Восточной конференции играли между собой. До этого клубы определяли сильнейшего в конференциях, после чего проходила финальная серия между победителями.

«Я считаю, это плюс. И не только для «Автомобилиста», но и для болельщиков плей-офф стал интереснее, намного непредсказуемей. И то, что сейчас с Питером мы сыграли, — это большой плюс для КХЛ, для болельщиков и для нас, конечно», — цитирует Заварухина ТАСС.

В завершившемся сезоне «Автомобилист» из Восточной конференции во втором раунде плей-офф со счетом 4-1 в серии победил СКА, представляющий Западную конференцию.