«Барыс» заключил пробный контракт с защитником Сергиенко

«Барыс» подписал пробный контракт с защитником Юрием Сергиенко, сообщает сайт клуба.

Воспитанник усть-каменогорского хоккея за свою карьеру поиграл в различных клубах, таких как «Сибирь», «Спартак», «Торпедо», «Трактор», «Амур» и другие. В общей сложности в КХЛ Юрий провел 273 матча, за которые заработал 54 (15+39) балла.

Минувший сезон Сергиенко начинал в воронежском «Буране», выступающем в ВХЛ (24 игры, 12 очков), после чего перебрался в чемпионат Чехии. В составе «Динамо» из Пардубице защитник выходил на лнд в 14 встречах и отметился одной заброшенной шайбой.