Экс-форвард «Авангарда» Пьянов вернется в «Сибирь»

Как стало известно «СЭ», нападающий Валентин Пьянов вернется в «Сибирь».

Во вторник, 30 апреля, «Авангард» расторг с игроком контракт, который действовал до конца сезона-2024/25.

32-летний Пьянов выступал за «Авангард» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел за омский клуб 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 (12+15) очков. В Кубке Гагарина на его счету 12 матчей и 2 (0+2) очка.

За «Сибирь» Пьянов играл до прихода в омский клуб (с мая 2021 года по апрель 2023-го).