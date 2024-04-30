Агент Миронова назвал большой вероятность перехода хоккеиста в «Спартак»

Агент бывшего хоккеиста «Динамо» Андрея Миронова Александр Черных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее «СЭ» сообщал, что Миронов перейдет в «Спартак».

«Спартак»? Это было еще, так скажем, в сезоне. Думаю, это большая вероятность, потому что у Андрея есть определенная семейная ситуация. Ему нужно оставаться в столице. Поэтому территориально мы будем рассматривать все клубы, которые связаны с Москвой, за исключением «Динамо», — сказал Черных «СЭ».

30 апреля «Динамо» объявило об уходе защитника Андрея Миронова.

В сезоне-2023/24 29-летний защитник провел 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) очко. В Кубке Гагарина на его счету 10 матчей. Всего Миронов провел за «Динамо» в КХЛ 644 матча и набрал 173 (43+130) очка.