Кручинин продолжит карьеру в «Северстали»

Как стало известно «СЭ», нападающий Алексей Кручинин продолжит карьеру в «Северстали».

Игрок становится неограниченно свободным агентом 1 мая после истечения контракта с «Торпедо».

Кручинин перешел в нижегородскую команду летом 2022 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 32-летний форвард набрал 24 (14+10) очка в 55 матчах за «Торпедо». Перед началом плей-офф хоккеист был отстранен от основного состава команды.

Ранее Кручинин выступал за «Сибирь», «Куньлунь», «Салават Юлаев», «Трактор», СКА, «Локомотив» и другие клубы.