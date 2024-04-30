Михаил Панин — о работе в «Барысе»: «Конкретных предложений пока не было»

Бывший главный тренер «Барыса» Михаил Панин рассказал о возможном возвращении в астанинский клуб.

«Встречался с казахстанским хоккейным руководством на турнире сборных команд в Санкт-Петербурге. Приглашали в ложу. Чисто интерес человеческих отношений. Конкретного предложения о работе не было. Были лишь поверхностные разговоры. Но пока никаких приглашений. Хотя я к работе в Астане отношусь положительно», — приводит слова Панина Legalbet.kz.

63-летний Панин работал в «Барысе» в 2007 и 2008 годах.