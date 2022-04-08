Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ от СКА (2:3).

«Идет борьба двух сильнейших команд. Игра очень захватывающая, держала в напряжении до последних секунд. Сегодня СКА был сильнее. Думаю, что ни Ротенберг, ни Федоров не довольны ничейным счетом в этой серии. Фаворита в этой серии нет, это две сильные команды, финал конференции. Хотелось бы, чтобы таких игр было побольше. Это хорошие, красивые матчи», — сказал Каменский «СЭ».

СКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля. Затем серия снова вернется в Москву, где 12 апреля пройдет шестой матч.