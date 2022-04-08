СКА в гостях победил ЦСКА и сравнял счет в серии

ЦСКА принимал на своем льду СКА в четвертом матче серии финала плей-офф Западной конференции КХЛ. Гости одолели москвичей со счетом 3:2.

Ключевым моментом стал отрезок во втором периоде, когда СКА за три минуты забросил три шайбы в ворота красно-синих. Голами отметились защитник Игорь Ожиганов, а также нападающие Антон Бурдасов и Михаил Воробьев.

Две голевые передачи сделал форвард СКА Никита Гусев.

Затем ЦСКА смог сократить отставание до минимума. Авторами шайб стали нападающие Виталий Абрамов и Максим Соркин.

СКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля. Затем серия снова вернется в Москву, где 12 апреля пройдет шестой матч.

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Четвертый матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы: Ожиганов — 3 (Гусев, Воробьев), 23:29 — 0:1. Бурдасов — 3 (Бардаков), 25:19 — 0:2. Воробьев — 1 (бол., Гусев, Фантенберг), 26:28 — 0:3. Абрамов — 3 (Нестеров), 30:27 — 1:3. Соркин — 6 (Светлаков), 44:54 — 2:3.

Вратари: Федотов (58:15) — Юханссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 17 (6+6+5) — 23 (7+13+3).

Судьи: Беляев, Гофман.

8 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2-2.