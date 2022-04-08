СКА в гостях победил ЦСКА и сравнял счет в серии
ЦСКА принимал на своем льду СКА в четвертом матче серии финала плей-офф Западной конференции КХЛ. Гости одолели москвичей со счетом 3:2.
Ключевым моментом стал отрезок во втором периоде, когда СКА за три минуты забросил три шайбы в ворота красно-синих. Голами отметились защитник Игорь Ожиганов, а также нападающие Антон Бурдасов и Михаил Воробьев.
Две голевые передачи сделал форвард СКА Никита Гусев.
Затем ЦСКА смог сократить отставание до минимума. Авторами шайб стали нападающие Виталий Абрамов и Максим Соркин.
СКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля. Затем серия снова вернется в Москву, где 12 апреля пройдет шестой матч.
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Финалы конференций
Четвертый матч
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Голы: Ожиганов — 3 (Гусев, Воробьев), 23:29 — 0:1. Бурдасов — 3 (Бардаков), 25:19 — 0:2. Воробьев — 1 (бол., Гусев, Фантенберг), 26:28 — 0:3. Абрамов — 3 (Нестеров), 30:27 — 1:3. Соркин — 6 (Светлаков), 44:54 — 2:3.
Вратари: Федотов (58:15) — Юханссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 17 (6+6+5) — 23 (7+13+3).
Судьи: Беляев, Гофман.
8 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 2-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|2 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.04
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|2 : 3