Александр Попов вышел на четвертое место по матчам в плей-офф КХЛ

Нападающий ЦСКА Александр Попов принял участие в четвертом матче серии плей-офф финала Запада против СКА (2:3, 2-2).

Таким образом, 41-летний форвард вышел на четвертое место по матчам в плей-офф КХЛ за карьеру (155). Больше только у Евгения Бирюкова (172), Ильи Каблукова (160) и Сергея Мозякина (157).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующая игра состоится в Петербурге 10 апреля.

По итогам регулярного чемпионата СКА занял первое место в Западной конференции, ЦСКА — третье.