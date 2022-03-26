СКА вышел в финал Западной конференции седьмой раз подряд

СКА, обыграв «Спартак» (4-1) в пяти матчах, вышел в финал Западной конференции седьмой раз подряд. Эта серия началась в сезоне-2014/15. Тогда СКА впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Всего СКА дважды выигрывал финал Западной конференции и оба раза становился обладателем главного трофея.

Напомним, что в финале Конференции в этом году СКА сыграет с ЦСКА. Серия начнется в Петербурге, так как СКА занял первое место в таблице Западной конференции.

При этом соперники сыграют в финале Западной конференции четвертый раз подряд. Эта серия началась в сезоне-2017/2018.