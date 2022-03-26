СКА вышел в финал Западной конференции седьмой раз подряд
СКА, обыграв «Спартак» (4-1) в пяти матчах, вышел в финал Западной конференции седьмой раз подряд. Эта серия началась в сезоне-2014/15. Тогда СКА впервые стал обладателем Кубка Гагарина.
Всего СКА дважды выигрывал финал Западной конференции и оба раза становился обладателем главного трофея.
Напомним, что в финале Конференции в этом году СКА сыграет с ЦСКА. Серия начнется в Петербурге, так как СКА занял первое место в таблице Западной конференции.
При этом соперники сыграют в финале Западной конференции четвертый раз подряд. Эта серия началась в сезоне-2017/2018.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
Результаты / календарь
14.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|5 : 2
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|2 : 1
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