СКА — «Спартак»: все голы заключительного матча серии плей-офф
СКА обыграл в пятом матче серии плей-офф второго раунда КХЛ «Спартак» и вышли в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе СКА шайбы забросили Лео Комаров и Никита Гусев, у «Спартака» отличился Дмитрий Кугрышев.
Армейцы со счетом 4-1 победили в серии до четырех побед.
В финале Западной конференции СКА сыграет с московским ЦСКА.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
Результаты / календарь
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27.03
28.03
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|5 : 2
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|2 : 1
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