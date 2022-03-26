СКА — «Спартак»: все голы заключительного матча серии плей-офф

СКА обыграл в пятом матче серии плей-офф второго раунда КХЛ «Спартак» и вышли в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе СКА шайбы забросили Лео Комаров и Никита Гусев, у «Спартака» отличился Дмитрий Кугрышев.

Армейцы со счетом 4-1 победили в серии до четырех побед.

В финале Западной конференции СКА сыграет с московским ЦСКА.