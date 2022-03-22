Роман Ротенберг — о победе над «Спартаком»: «Ребята знают, что могут играть намного лучше»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал гостевую победу над «Спартаком» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина (2:1).
«Команда выполнила установку на игру. Нужно было действовать тактически: где-то упрощать, больше бросать. В целом ребята молодцы. Благодарю команду и отдельно — болельщиков.
Ребята знают, что могут играть намного лучше. Соперник очень плотно играет, персональная опека против наших лидеров. Но это дает возможность другим игрокам проявить себя, у нас есть ровные четыре звена, все могут забить. А в целом ребята молодцы, стараются, работают на пределе», — сказал Ротенберг после матча.
Счет в серии — 2-1 в пользу петербургского клуба.
Следующая игра команд состоится 24 марта также в Москве.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
Результаты / календарь
9.03
10.03
12.03
14.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
|23.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 7
|23.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|3 : 6
Новости