Роман Ротенберг — о победе над «Спартаком»: «Ребята знают, что могут играть намного лучше»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал гостевую победу над «Спартаком» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина (2:1).

«Команда выполнила установку на игру. Нужно было действовать тактически: где-то упрощать, больше бросать. В целом ребята молодцы. Благодарю команду и отдельно — болельщиков.

Ребята знают, что могут играть намного лучше. Соперник очень плотно играет, персональная опека против наших лидеров. Но это дает возможность другим игрокам проявить себя, у нас есть ровные четыре звена, все могут забить. А в целом ребята молодцы, стараются, работают на пределе», — сказал Ротенберг после матча.

Счет в серии — 2-1 в пользу петербургского клуба.

Следующая игра команд состоится 24 марта также в Москве.