Борис Миронов — о поражении от СКА: «Никто не собирается сдаваться»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал домашнее поражение от СКА в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина (1:2).

«Очередная хорошая и тяжелая игра. У нас были моменты, но не воспользовались, не реализовали. Готовимся дальше — никто не собирается сдаваться, эта игра уже осталась в истории. Да, допустили серьезные ошибки — но завтра проанализируем игру, потренируемся и поговорим с командой. Будем готовиться!» — сказал Миронов после матча.

Счет в серии — 2-1 в пользу петербургского клуба.

Следующая игра команд состоится 24 марта также в Москве.