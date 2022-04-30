Лехтонен, Кемппайнен, Робинсон, Юханссон и Комаров покидают СКА

СКА по обоюдному согласию расторг соглашения с финскими легионерами Лео Комаровым и Микко Лехтоненом, сообщает сайт клуба.

Оба хоккеиста пополнили состав красно-синих по ходу сезона и вместе с командой стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ. 3

5-летний Комаров в 18 встречах регулярного чемпионата набрал 6 очков, еще 3 балла на его счету в 16 играх плей-офф. 28-летний Лехтонен в регулярном чемпионате сыграл за СКА 15 матчей и отметился 8 очками, еще 7 баллов он добавил в 15 играх плей-офф.

Также закончились контракты у шведского вратаря Ларса Юханссона, финского нападающего Йоонаса Кемппайнена и канадского защитника Мэта Робинсона.

Юханссон перешел в СКА перед сезоном-2021/22, защищал ворота петербуржцев в 50 матчах и провел 9 игр на ноль, общий процент отраженных шведским голкипером бросков составил 92,6.

Кемппайнен за три сезона в СКА провел 174 матчей и набрал 79 (40+39) очков. Робинсон за 51 игру в составе красно-синих набрал 11 очков и после минувшего сезона принял решение завершить карьеру игрока.