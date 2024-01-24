«Нефтехимик» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
24 января «Нефтехимик» на своем льду сыграет против нижегородского «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Их встреча на территории «Нефтехим-Арена» начнется в 19.00 по московскому времени.
Видеотрансляция противостояния «Нефтехимик» — «Торпедо» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 18.50 мск. Ключевые события игры КХЛ «Нефтехимик» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Нефтехимик» с 55 баллами тренера Олега Леонтьева располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» Игоря Ларионова находится на пятом месте на Западе с 65 очками. В последний раз команды встречались 24 декабря. Тогда нижегородцы в овертайме победили команду из Нижнекамска (2:1 ОТ).
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
|27
|29
|66
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|54
|21
|33
|53
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -