Тренер «Сочи» Кокорев — о Хуснутдинове: «Хочется, чтобы он побольше забивал»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Марата Хуснутдинова, перешедшего в команду по ходу регулярного чемпионата из СКА.

— По ходу сезона к вам присоединился другой талантливый форвард — Марат Хуснутдинов. Насколько получается вывести его из петербургской хандры и перезагрузить карьеру?

— Марат перешел из топ-клуба, где играл с другими партнерами. Только представьте, в прошлом году он играл с лучшим бомбардиром лиги (речь о Дмитрии Яшкине. — Прим. «СЭ»), когда почти любой пас заканчивался голом или опасным моментом. В «Сочи» роль Марата другая. Ему надо самому становиться лидером внутри звена и команды. Понятно, он еще молодой парень. Все впереди. Чем быстрее он возьмет эту роль, тем лучше для него. Нас все устраивает, но хотелось бы, чтобы Марат побольше забивал.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Хуснутдинова 13 (5+8) очков в 35 матчах за «Сочи».