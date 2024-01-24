Тренер «Сочи» Кокорев — о Хуснутдинове: «Хочется, чтобы он побольше забивал»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Марата Хуснутдинова, перешедшего в команду по ходу регулярного чемпионата из СКА.
— По ходу сезона к вам присоединился другой талантливый форвард — Марат Хуснутдинов. Насколько получается вывести его из петербургской хандры и перезагрузить карьеру?
— Марат перешел из топ-клуба, где играл с другими партнерами. Только представьте, в прошлом году он играл с лучшим бомбардиром лиги (речь о Дмитрии Яшкине. — Прим. «СЭ»), когда почти любой пас заканчивался голом или опасным моментом. В «Сочи» роль Марата другая. Ему надо самому становиться лидером внутри звена и команды. Понятно, он еще молодой парень. Все впереди. Чем быстрее он возьмет эту роль, тем лучше для него. Нас все устраивает, но хотелось бы, чтобы Марат побольше забивал.
В текущем сезоне на счету 21-летнего Хуснутдинова 13 (5+8) очков в 35 матчах за «Сочи».
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|20
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|2
|Авангард
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|37
|17
|77
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|Сал. Юлаев
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|4
|Автомобилист
|56
|31
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|68
|5
|Трактор
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|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
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|29
|66
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|Ак Барс
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|Нефтехимик
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|Адмирал
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|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -