Мичков — новый Овечкин? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
09:00
Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и нашим экспертом Леонидом Вайсфельдом о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 (мск) на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы онлайна:
— старт сезона КХЛ;
— новости КХЛ: что с Коваржем и Виртаненом;
— первые голы Матвея Мичкова за СКА;
— НХЛ едет на Олимпиаду в Пекин.
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