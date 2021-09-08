Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и нашим экспертом Леонидом Вайсфельдом о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 (мск) на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы онлайна:

— старт сезона КХЛ;

— новости КХЛ: что с Коваржем и Виртаненом;

— первые голы Матвея Мичкова за СКА;

— НХЛ едет на Олимпиаду в Пекин.