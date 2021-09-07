Скабелка: «Абсолютно не удовлетворены тем качеством хоккея, которое показываем»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился впечатлениями после поражения от минского «Динамо» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Очень слабое начало и в целом первый период. Можно сказать, мы провалили этот период, пропустили две шайбы.

Дальше пытались поменять какие-то моменты. На второй период вышли нацеленными, много времени провели в атаке.

На сегодняшний день мы отошли от своего плана, от своей игры. Мы не показываем тот хоккей, который хотели бы показывать.

Мы сделаем выводы и, думаю, сможем перестроиться. Мы абсолютно не удовлетворены тем качеством хоккея, которое мы сегодня показываем, — цитирует тренера сайт «Локо».

— Не считаете, что в первом периоде игроки могли немного перегореть?

— Мне сложно сказать. Но если мы посмотрим на все три игры, то все первые периоды похожи.

Возможно, в двух других матчах мы в первом периоде сыграли не настолько слабо, но этот момент настораживает.

— В первой половине второго периода команда действовала очень хорошо, казалось, что способна дожать соперника, однако затем что-то случилось и команда сбавила обороты. С чем это связываете?

— Потратили много усилий, чтобы отыграть две шайбы. Скорее в начале третьего периода «Динамо» вернулось в игру, второй период контролировали полностью, могли забить третий гол.

В третьем периоде соперник здорово поджал нас в первые пять минут, смогли воспользоваться ошибкой на вбрасывании в зоне атаки.

И, конечно, удаление в конце матча — хотели перейти в атаку, но наша игра в обороне сейчас не позволяет контролировать ход матча.

— Предстоящая игра с ЦСКА будет принципиальной, учитывая прошлогоднюю серию в плей-офф?

— Мы не можем быть удовлетворены таким стартом. ЦСКА — дополнительный раздражитель, но в нынешней ситуации мы должны серьезно настраиваться на любую команду, — сказал Скабелка.