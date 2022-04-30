«Металлург» и ЦСКА объявили составы на седьмой матч финала Кубка Гагарина

Стали известны составы «Металлурга» и ЦСКА на решающий, седьмой матч финала Кубка Гагарина.

Состав ЦСКА

Вратарь: Федотов (Рейдеборн);

Дальбек — Нестеров, Слепышев — Каменев — Плотников;

Гилмор — Дитц, Окулов — Карнаухов — Григоренко;

Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;

Грудинин, Мингачев — Андронов — Абрамов, Юртайкин.

Состав «Металлурга»

Вратарь: Кошечкин (Налимов);

Яковлев — Земченок, Чибисов — Неколенко — Коробкин;

Дронов — Хабаров, Лайпсик — Майе — Голдобин;

Пашнин — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;

Николаев — Юров, Коростелев — Виделль, Кошелев.

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У команды из Магнитогорска встречу пропустят Джош Карри, Линус Хультстрем и Павел Акользин. Архип Неколенко займет место Карри в первом звене, Ярослав Хабаров заменит Хультстрема во второй паре обороны.

Матч «Металлург» — ЦСКА состоится сегодня, 30 апреля. Начало — в 15.00 (мск). Победитель встречи станет обладателем Кубка Гагарина.