Баландин: «Шедевры, самородки выходят из глубинки, надо развивать хоккей в провинции»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин считает, что нужно развивать хоккей в провинции.

«Надо помогать развитию хоккея в глубинке, чтобы увидеть новых Панариных и других звезд. Артемий Панарин родом из Коркино, Игорь Варицкий — из Златоуста, Олег Знарок — из Усть-Катава. Илья Набоков, ставший самым ценным игроком Кубка Гагарина, — из Каслей. Анатолий Чистяков, с которым я играл в «Тракторе», — из Трехгорного. Валерий Константинович Белоусов — из Новоуральска, Свердловской области. Много примеров, когда шедевры, самородки выходят из глубинки. Поэтому в периферии нужно развивать хоккей, там люди не испорченные городом и цивилизацией», — приводит «РБ Спорт» слова Баландина.

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