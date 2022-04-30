Прохоркин, Семенов и еще три игрока покинули «Авангард»

«Авангарда» на своем официальном сайте объявил об уходе пятерых хоккеистов. Омский клуб покинули защитник Кирилл Готовец, нападающие Никита Комаров, Ярослав Косов, Николай Прохоркин и Кирилл Семенов.

Кроме того, из команды ушел тренер Жак Клутье.

Ранее сообщалось, что Прохоркин вернется в СКА. Семенов станет игроком «Ак Барса».

Напомним, что сегодня, 30 апреля, «Авангард» также объявил об уходе капитана команды Алексея Емелина.