Фетисов считает неуважением отсутствие Гусева на церемонии закрытия сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отсутствие на церемонии закрытия сезона ФОНБЕТ КХЛ нападающего Никиты Гусева.

31-летний хоккеист был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также вошел в состав символической сборной сезона.

«Не знаю, что случилось, но это неуважение. Мне кажется, это такая вещь, которая требует серьезного изменения в регламенте лиги. Конечно, мы знаем, что Александр Овечкин может не полететь на награждение по итогам сезона в Национальной хоккейной лиге, он сразу улетает в Москву, тут ему более интересно. Для нынешней ситуации, становления лиги, которая борется за независимость, такие моменты должны быть важными. То есть игроки должны понимать свою ответственность перед лигой и быть на главном празднике», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Гусев в прошлом сезоне КХЛ провел за «Динамо» 68 игр и набрал 89 (23+66) очков. Он обновил рекорд лиги по очкам и передачам за чемпионат.