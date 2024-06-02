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«К «Зениту» есть антипатия — когда побеждаем, все говорят: «Им повезло». Семак — после победы в Кубке

Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Балтикой» в финале Кубка
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция, на которой Сергей Игнашевич покинул «Балтику»
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02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
1:2
Зенит

Рад, что не довели до пенальти!

— Очередная эмоциональная игра, — начал пресс-конференцию главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Матч складывался непросто. К сожалению, в первом тайме мы часто ошибались. Где-то не хватало концентрации.

Моменты у нас были хорошие в обоих таймах. Слава богу, что смогли забить. Рад, что не довели до пенальти.

— Замена Сергеева — это недовольство игроком или попытка перестроить схему?

— Мы поменяли игрока по позиции. На его место вышел Мантуан.

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— Чем лично вас удивила «Балтика»?

— В весенней части она всех удивила со знаком плюс. Команда нащупала игру, хорошие усиления были. В первой половине сезона «Балтика» брала борьбой, во второй появились другие качества. Жалко, что команда покидает РПЛ. Игнашевич проделал большую работу.

— Как вам Козлов?

— Он очень ярко сыграл, молодец. На сборах произвел на меня сильное впечатление. В «Балтике» ему дали шанс, и он выглядел так же ярко, как у нас на сборах. Даня молодец, он матереет. Мысль вернуть его в «Зенит»? Я не знаю обстановки между клубами. Думаю, любая команда хотела бы видеть его у себя.

Радость футболистов «Зенита» после гола Нуралы Алипа в добавленное время.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Этот сезон — самый сложный в вашей тренерской карьере в «Зените»?

— Безусловно. К нашему клубу есть антипатия. Если бы победил другой клуб в чемпионате или Кубке России, то все бы сказали: «Какие молодцы». А выиграл «Зенит» — «им повезло». Для «Балтики» это был матч жизни! Посмотрите, как играл «Байер» с «Кайзерслаутерном». Финал Лиги чемпионов вчерашний вспомните.

Результат может быть любой — это футбол. Я могу только поаплодировать своим ребятам, только они знают, как это сложно. Ребята заслужили выиграть третий титул в сезоне.

— Ждать ли перестройки от «Зенита» в ближайшее время?

— Что касается трансферов и всех проблем — мы их знаем. Нам бы удержаться в числе команд, которые будут в претендентах на золото. Постоянные травмы влияют, полно проблем...

Этот сезон очень сложный, новичкам, которые пришли зимой, нужно адаптироваться. Сейчас у нас нет суперзвезд, раньше усиление было другим. Мы делаем то, что можем.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.
Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я покидаю «Балтику»

— Я покидаю клуб, — сообщил на пресс-конференции Сергей Игнашевич. — Мой цикл в команде закончен. Большое спасибо болельщикам. Желаю всего наилучшего! После финала хочется сказать, что будущее у этой команды есть. Надеюсь, болельщики ее поддержат.

— Удастся ли «Балтике» удержать Латышонка?

— Вопрос к руководству. Надо отдать ему должное, он один из немногих, кто оставался преданным команде. Возможно, он останется, но сделать это будет тяжело.

Сергей Игнашевич
Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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