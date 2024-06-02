Пресс-конференция, на которой Сергей Игнашевич покинул «Балтику»

Рад, что не довели до пенальти!

— Очередная эмоциональная игра, — начал пресс-конференцию главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Матч складывался непросто. К сожалению, в первом тайме мы часто ошибались. Где-то не хватало концентрации.

Моменты у нас были хорошие в обоих таймах. Слава богу, что смогли забить. Рад, что не довели до пенальти.

— Замена Сергеева — это недовольство игроком или попытка перестроить схему?

— Мы поменяли игрока по позиции. На его место вышел Мантуан.

— Чем лично вас удивила «Балтика»?

— В весенней части она всех удивила со знаком плюс. Команда нащупала игру, хорошие усиления были. В первой половине сезона «Балтика» брала борьбой, во второй появились другие качества. Жалко, что команда покидает РПЛ. Игнашевич проделал большую работу.

— Как вам Козлов?

— Он очень ярко сыграл, молодец. На сборах произвел на меня сильное впечатление. В «Балтике» ему дали шанс, и он выглядел так же ярко, как у нас на сборах. Даня молодец, он матереет. Мысль вернуть его в «Зенит»? Я не знаю обстановки между клубами. Думаю, любая команда хотела бы видеть его у себя.

Радость футболистов «Зенита» после гола Нуралы Алипа в добавленное время. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Этот сезон — самый сложный в вашей тренерской карьере в «Зените»?

— Безусловно. К нашему клубу есть антипатия. Если бы победил другой клуб в чемпионате или Кубке России, то все бы сказали: «Какие молодцы». А выиграл «Зенит» — «им повезло». Для «Балтики» это был матч жизни! Посмотрите, как играл «Байер» с «Кайзерслаутерном». Финал Лиги чемпионов вчерашний вспомните.

Результат может быть любой — это футбол. Я могу только поаплодировать своим ребятам, только они знают, как это сложно. Ребята заслужили выиграть третий титул в сезоне.

— Ждать ли перестройки от «Зенита» в ближайшее время?

— Что касается трансферов и всех проблем — мы их знаем. Нам бы удержаться в числе команд, которые будут в претендентах на золото. Постоянные травмы влияют, полно проблем...

Этот сезон очень сложный, новичкам, которые пришли зимой, нужно адаптироваться. Сейчас у нас нет суперзвезд, раньше усиление было другим. Мы делаем то, что можем.

Сергей Игнашевич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я покидаю «Балтику»

— Я покидаю клуб, — сообщил на пресс-конференции Сергей Игнашевич. — Мой цикл в команде закончен. Большое спасибо болельщикам. Желаю всего наилучшего! После финала хочется сказать, что будущее у этой команды есть. Надеюсь, болельщики ее поддержат.

— Удастся ли «Балтике» удержать Латышонка?

— Вопрос к руководству. Надо отдать ему должное, он один из немногих, кто оставался преданным команде. Возможно, он останется, но сделать это будет тяжело.