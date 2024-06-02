«Торпедо» близко к подписанию контракта с форвардом Кагарлицким

Как стало известно «СЭ», нападающий Дмитрий Кагарлицкий близок к подписанию контракта с «Торпедо».

Соглашение будет подписано на один год. По нашей информации, зарплата Кагарлицкого в новом клубе составит 25 миллионов рублей в год.

С 2021 года форвард выступал за «Ак Барс». В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 25 (15+10) очков в 67 матчах за казанцев.

29 апреля Кагарлицкий покинул клуб и стал свободным агентом.