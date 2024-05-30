Ефремов — о задержках зарплаты в «Салавате»: «После «Динамо» это не было шоком»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов прокомментировал информацию о задержках зарплаты в клубе.

«Лично для меня после всех лет в «Динамо» это не было каким-то шоком. Такая история была в «Динамо» в принципе. В этом году тоже были небольшие задержки, но потом со всеми рассчитались. Поэтому все нормально. К этому нужно стараться относиться, наверное, спокойно. Просто выходить, играть, делать свою работу. Рано или поздно все равно с нами рассчитаются, и все будет нормально. Я без обид говорю — лично за себя. За других ребят не могу сказать, — приводит слова Ефремова Metaratings.ru.

По ходу сезона-2023/24 сообщалось о задержках зарплат в «Салавате» и неуплате налогов, а также о блокировке счетов ФНС.