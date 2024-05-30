Кожевников сравнил КХЛ и НХЛ

Бывший хоккеист сборной СССР Александр Кожевников сравнил уровень развития КХЛ и НХЛ.

«По итогам ЧМ можно сделать вывод о развитии хоккея на Западе? — В НХЛ выше уровень, конечно. Там сильнейшая лига мира, все едут туда. У нас тоже хорошая лига, но сравнивать КХЛ и НХЛ — это неправильно. Некорректно смотреть на вопрос под таким углом», — приводит слова Кожевникова LiveResult.

Сборные России всех уровней отстранены от международных соревнований с 2022 года.