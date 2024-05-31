«Северсталь» обменяла Рожкова в ЦСКА на 17-летнего Калинина

ЦСКА и «Северсталь» обменялись хоккеистами, сообщает пресс-служба армейцев.

Московский клуб получил нападающего Никиту Рожкова. Взамен армейцы отдали 17-летнего форварда Тимофея Калинина и выплатили денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 24-летний Рожков набрал за «Северсталь» 9 (5+4) очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он не отличился результативными действиями в пяти играх.

Калинин в сезоне-2023/24 дебютировал за «Красную Армию» в МХЛ.