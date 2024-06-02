Дроздов в результате обмена перешел из «Салавата» в ЦСКА

Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов перешел в ЦСКА, информирует пресс-служба армейцев.

Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию и трех молодых игроков системы ЦСКА: это 18-летний нападающий Максим Великов, защитники 18-летний Алексей Родионов и 17-летний Максим Агафонов.

24-летний Дроздов в КХЛ выступал за минское «Динамо» и «Спартак». Последние два сезона белорус провел в «Салавате Юлаеве».