Капитан «Авангарда» Емелин покинул клуб

«Авангард» объявил об уходе защитника и капитана команды Алексея Емелина.

Емелин выступал за омский клуб с 2018 года. В составе команды он дважды выходил в финал Кубка Гагарина: в сезоне-2018/19 «Авангард» проиграл ЦСКА (счет в серии — 0-4), а в сезоне-2020/21 команда обыграла армейцев (счет в серии — 4-2) и стала обладателем трофея.

Помимо Емелина, «Авангард» покинули защитник Кирилл Готовец, нападающие Никита Комаров, Ярослав Косов, Николай Прохоркин и Кирилл Семенов, а также тренер Жан Клутье.

В сезоне-2021/22 «Авангард» занял пятое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» (счет в серии — 3-4).