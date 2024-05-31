Канарейкин — о приходе Лайпсика: «Автомобилист» — давно уже нацелен на Кубок Гагарина"

Российский тренер Федор Канарейкин прокомментировалподписание «Автомобилистом» канадского нападающего с российским паспортом Брендона Лайпсика.

«Автомобилист» давно уже нацелен на Кубок Гагарина. С приходом Лайпсика станет ещё больше нацелен. Это усиление для клуба. Для Континентальной хоккейной лиги он является хорошим игроком, в «Магнитке» он это доказал.

В СКА, конечно, он не сработался. Провёл не такой сезон, какой от него ждали. В «Автомобилисте» канадское направление, много легионеров, поэтому ему будет комфортно. Думаю, он там будет основным ядром и раскроет потенциал, который у него имеется", — сказал Канарейкин Legalbet.

«Автомобилист» заключил двухлетнее соглашение с Лайпсиком. Прошлый сезон КХЛ форвард провел в СКА, набрав 4 очка в 19 играх регулярки.