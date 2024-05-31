«Автомобилист» объявил о подписании двухлетнего контракта с Лайпсиком

Нападающий Брендан Лайпсик стал игроком «Автомобилиста», сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

Контракт 30-летнего канадца рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Лайпсик выступал за СКА. Хоккеист провел 21 матч, в которых забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи. В январе 2024 года форвард получил российское гражданство.

Ранее в своей карьере Лайпсик выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». В общей сложности он отыграл в КХЛ 225 встреч, в которых набрал 146 (56+90) очков.