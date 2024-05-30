Ефремов: «Продлил контракт с «Салаватом», узнав, что Козлов остается тренером»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов рассказал, почему принял решение продлить контракт с клубом.

«После того, как я узнал, что главный тренер остается. Виктор Николаевич [Козлов] сказал, что видит меня в составе на следующий сезон. Для меня это был позитивный момент, потому что я хотел тоже остаться в Уфе. Это отличный город, отличные болельщики, атмосфера на стадионе, сам хоккей, который ставится в Уфе. Мне очень нравится», — приводит слова Ефремова Metaratings.ru.

Всего в активе 28-летнего Ефремова 337 матчей в КХЛ и 79 (28+51) набранных баллов при полезности «+19» и 142 штрафных минутах.