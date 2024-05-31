Агент Шепелева: «Приняли квалификацию «Трактора» на два года, но, возможно, придется искать обмен»

Александр Черных, агент защитника Александра Шепелева, прокомментировал информацию о том, что хоккеист продлил контракт с «Трактором».

«Мы приняли квалификацию «Трактора» на два года. Но такая ситуация, что формирование команды в Челябинске пока еще происходит. И, возможно, придется искать обмен из «Трактора», и еще до начала сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Черных.

В минувшем сезоне 26-летний Шепелев провел за «Трактор» 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+5». В плей-офф защитник не играл.

В Кубке Гагарина-2024 «Трактор» дошел до полуфинала, где уступил «Локомотиву» (0-4 в серии)