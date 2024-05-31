Фетисов рассказал, чем занимается экс-главный тренер ЦСКА Федоров

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал, что бывший главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров в настоящий момент сосредоточен на семейных делах.

«Я разговаривал совсем недавно с ним — он получает удовольствие от детей, растит их, дом построил. Он обалденный папа, мы это тоже знаем. Он сказал, что хочет отдохнуть. Сергей — мой друг, из-за него я смотрел на ЦСКА, который он тренировал. Мы переписывались, обменивались мнениями, я ему что-то подсказывал. Он очень хороший человек, высокопрофессиональный. Изначально я видел в нем тренера, потому что, помимо того, что он самый обученный, универсальный хоккеист за всю историю, у него аналитический склад ума. И было понятно, что из него может получиться тренер, тут нужно было только его желание. Так совпало, и как раз он свой талант воплотил в две победы подряд», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Под руководством Федорова ЦСКА завоевал два Кубка Гагарина В сезоне-2023/24 московский клуб уступил в первом раунде плей-офф КХЛ и ярославскому «Локомотиву» (1-4). Руководство ЦСКА приняло решение не продлевать контракт с Федоровым.