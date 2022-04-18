«Металлург» дома проиграла ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

«Металлург» дома уступил ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 1:3.

Первый период между командами оказался безголевым.

Во втором периоде первый гол в матче на 23-й минуте забил Сергей Андронов, затем преимущество ЦСКА увеличил Никита Нестеров. За магнитогорский клуб во втором отрезке времени шайбу забросил Максим Карпов.

В третьем периоде Сергей Плотников забил гол в пустые ворота и установил окончательный счет в матче.

ЦСКА повел 1-0 в серии до четырех побед. Вторая игра финальной серии Кубка Гагарина-2022 между «Металлургом» и ЦСКА пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.

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Финал. Кубок Гагарина-2022

Первый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Андронов — 1 (Сергеев, Дальбек), 23:27 — 0:1. Нестеров — 3 (Каменев, Окулов), 26:23 — 0:2.

Карпов — 4 (бол., Карри, Лайпсик), 31:57 — 1:2. Плотников — 6 (п.в., Слепышев), 57:22 — 1:3.

Вратари: Кошечкин (57:02 — 57:22, 57:37) — Федотов.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 28 (11+12+5) — 28 (8+11+9).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

18 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 0-1