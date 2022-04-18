«Металлург» дома проиграла ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
«Металлург» дома уступил ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 1:3.
Первый период между командами оказался безголевым.
Во втором периоде первый гол в матче на 23-й минуте забил Сергей Андронов, затем преимущество ЦСКА увеличил Никита Нестеров. За магнитогорский клуб во втором отрезке времени шайбу забросил Максим Карпов.
В третьем периоде Сергей Плотников забил гол в пустые ворота и установил окончательный счет в матче.
ЦСКА повел 1-0 в серии до четырех побед. Вторая игра финальной серии Кубка Гагарина-2022 между «Металлургом» и ЦСКА пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.
Хоккей
КХЛ
Финал. Кубок Гагарина-2022
Первый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Андронов — 1 (Сергеев, Дальбек), 23:27 — 0:1. Нестеров — 3 (Каменев, Окулов), 26:23 — 0:2.
Карпов — 4 (бол., Карри, Лайпсик), 31:57 — 1:2. Плотников — 6 (п.в., Слепышев), 57:22 — 1:3.
Вратари: Кошечкин (57:02 — 57:22, 57:37) — Федотов.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 28 (11+12+5) — 28 (8+11+9).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
18 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 0-1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|18.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 3